Matheus Mendes se emociona ao falar de pênalti defendido

Na vitória do Atlético-MG sobre o Tombense, neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o goleiro Everson cometeu um pênalti e foi expulso. Matheus Mendes entrou em campo e defendeu a cobrança.

Em entrevista ao Sportv, o jovem de 22 anos, emocionado, comentou sobre sua participação na partida.

“Chego a ficar um pouco emocionado. Todo atleta da base do Atlético sonha em estrear no profissional, e hoje pude fazer essa defesa de pênalti que me ajuda bastante. Agradecer também o trabalho que o Omar vem fazendo com a gente, Danilo, todo rapaziada: Rafa, Everson, todo mundo junto. Isso é de grande incentivo pra gente que vem da base. Muito importante poder entrar num jogo desse. Apesar do resultado estar 3 a 0, acho que se a gente toma o gol naquele momento podia complicar um pouco. Graças a Deus eu pude fazer essa defesa”, disse.

29′ – DEEEEEEEFEEEEEEEENDEEEEEEU MATHEUS MENDES! Pegou a cobrança de pênalti e defendeu o rebote! Grande defesas! #VamoGalo!#TOMxCAM 🏴🏳 pic.twitter.com/riiMqaCvoW — Atlético 😷 (@Atletico) May 1, 2021

O goleiro também falou sobre o sentimento que teve dentro de campo após defender o pênalti.

“Sentimento de ufa. Você vê que eu até pego de novo e sento no chão. Passa um filme na cabeça acho que da vida toda, de trabalho, e é um momento muito importante pra mim”, encerrou

O Atlético fará o segundo jogo contra o Tombense, no próximo sábado, no Mineirão. Porém, antes o Galo volta a campo pela Libertadores, onde irá enfrentar o Cerro Porteño, na terça-feira