MATO-GROSSENSE: Cuiabá recebe Operário VG para confirmar tetra

MATO-GROSSENSE: Cuiabá recebe Operário VG para confirmar tetracampeonato



Dourado ganhou na ida por 2 a 1 e tem a vantagem do empate na Arena Pantanal

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – O Cuiabá tem a chance neste domingo de conquistar pela quarta vez seguida o Campeonato Mato-grossense. Para isso, precisa de um simples empate contra o Operário VG na Arena Pantanal, em jogo marcado para as 10 horas.

Na partida de ida, realizada também na Arena Pantanal, no último domingo, o Dourado ganhou do Chicote da Fronteira, por 2 a 1. Vale destacar que o Cuiabá ainda não foi derrotado no campeonato. Ou seja, o Operário VG precisa conseguir um feito inédito se quiser pelo menos levar a decisão para os pênaltis.

Único time mato-grossense na Série A do Brasileiro e com um orçamento muito maior que os demais, o Cuiabá chega na final com uma campanha praticamente perfeita: são 12 vitórias e dois empates. O Operário VG tem seis vitórias, cinco empates e duas derrotas. Nas quartas e semis, o Chicote da Fronteira empatou todas as partidas e passou nos pênaltis.

Cuiabá tem a vantagem do empate contra o Operário VG (AssCom Dourado)

HISTÓRICO NA COMPETIÇÃO

Fundado em dezembro de 2001, o Cuiabá conquistou as últimas três edições do Campeonato Mato-grossense.

No geral, o Dourado tem nove títulos e pode encostar no próprio Operário VG, que tem 12 e não ergue o troféu desde 2002. Ambos estão bem distantes do Mixto, maior campeão estadual com 24 títulos.

DÚVIDA NO DOURADO

A escalação inicial do Cuiabá é uma incógnita. Um dos principais jogadores do campeonato, o atacante Clayson é dúvida por causa de um problema no ombro que o tirou da partida de ida da final. A notícia boa é que o zagueiro Paulão e o volante Auremir foram liberados pelo departamento médico.

“Ir com a vantagem é sempre muito importante, mas o time não pode se acomodar com isso. Tem que voltar para o segundo jogo concentrado e ir em busca de mais uma vitória. Vamos com muita vontade para conquistar esse primeiro título da temporada”, disse o meia Camilo.

BOAS E MÁS NOTÍCIAS

O técnico Leocir Dall’Astra recebeu notícias boas e ruins para escalar o Operário VG no segundo jogo da final. Desfalques na derrota por 2 a 1, o meia Lucas Cardoso – artilheiro do Mato-grossense com sete gols – e o atacante Luan Viana estão à disposição após se recuperarem de lesões.

Por outro lado, o atacante Wellisson – autor de cinco gols no campeonato – é desfalque por suspensão. Já o goleiro Elias e o lateral-direito Matheus Ferreira são dúvidas. Não bastasse isso, o time perdeu cinco jogadores durante a semana por questões contratuais.