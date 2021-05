Mato-Grossense

MATO-GROSSENSE: Cuiabá vence fora e põe uma mão no título Estadual



Dourado abriu o placar logo no início do jogo e depois sofreu o empate ainda na etapa inicial. A vitória veio no segundo tempo

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 16 (AFI) – O Cuiabá comprovou o favoritismo e largou em vantagem pelo título do Campeonato Mato-Grossense. Na manhã deste domingo, o Dourado encarou o Operário e venceu por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todos os Campeonatos Estaduais do Brasil online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA TODOS OS DETALHES DOS ESTADUAIS

Favorito, Cuiabá venceu no jogo de ida e se aproximou do título Estadual

Com bola rolando, o Cuiabá abriu o placar logo aos quatro minutos com o atacante Josiel. Contudo, ainda no primeiro tempo o Operário empatou com Vinicius, aos 20 minutos. Com a partida equilibrada, o gol da vitória do Cuiabá saiu apenas aos 18 minutos da etapa final com Marllon.

Com o resultado, o Cuiabá jogará a partida de volta podendo empatar para ficar com o título Estadual 2021. Enquanto o Operário terá que vencer por dois gols de diferença para ser a ‘zebra’ da decisão e ficar com a conquista.

Segundo maior campeão do Mato-grossense, com 12 títulos, o Operário VG não sabe o que é faturar o estadual há 19 anos. A última vez que isso aconteceu foi em 2002, um ano depois do Cuiabá ter sido fundado.