Mato-Grossense

MATO-GROSSENSE: Invicto, Cuiabá é tetracampeão em cima do Operário VG



Integrante da Série A do Brasileiro, o Cuiabá fez excelente campanha e foi campeão pela quarta vez seguida

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Cuiabá, MT, 23 (AFI) – Com uma campanha de dar inveja, o Cuiabá conquistou na manhã deste domingo o tetracampeonato do Campeonato Mato-Grossense. A conquista veio após empate com o Operário VG por 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá, pelo jogo de volta da decisão. No jogo de ida, o Dourado havia vencido por 2 a 1.

O Cuiabá foi campeão invicto do Estadual 2021. Os números impressionam: São 12 vitórias e três empates em todo o campeonato, comprovando a imensa superioridade técnica sobre os adversários. O título dá ânimo ao time mato-grossense, que neste ano disputará pela primeira vez o Campeonato Brasileiro.

Este foi o quarto título seguido Estadual do Cuiabá, que agora soma dez conquistas em toda sua história. O maior campeão do Mato-Grossense é o Mixto, com 24 títulos, seguido do Operário VG com 12 (última conquista acontece em 2022).

Cuiabá empatou o jogo de volta e foi campeão invicto do Estadual 2021

O JOGO

Em campo, foi nítida a diferença técnica entre os times, mas o Cuiabá mostrou inúmeras falhas para balançar as redes. Já o Operário VG aproveitou uma das poucas oportunidades que teve e abriu o placar. Aos 23, Lucas Cardoso cobrou falta em direção ao gol e Luan Viana desviou para o gol defendido por Walter.

O intervalo foi importante para o técnico Alberto Valentim organizar o Cuiabá e logo aos oito minutos da etapa final veio o empate. Lucas Ramon cruzou e Rafael Gava, de primeira, chutou forte. O goleiro Elias ainda tentou fazer a defesa, mas não conseguiu evitar a igualdade na Arena.

O empate veio com uma ‘ducha de água fria’ no Operário VG, que viu o Cuiabá crescer na partida e criar chances de virar o placar. Só não conseguiu graças a importantes defesas do goleiro Elias em finalizações de Elton, aos 30 minutos; e depois de Jonathan Cafu, aos 35.

Já no acréscimos, Raul cruzou para Elton e o centroavante acertou a trave, desperdiçando o que seria o gol da vitória do Cuiabá, campeão invicto de 2021.