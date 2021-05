Mauro Cezar alerta sobre possível volta de Dudu ao Palmeiras: “Ainda é preciso evoluir mais”

O futuro de Dudu ainda segue indefinido. O atacante vestiu a camisa do Al-Duhail na última temporada e o clube do Catar precisa entrar em um acordo com o Palmeiras para garantir a sua permanência no exterior. A diretoria do Palmeiras bate o pé e quer receber 6 milhões de euros (R$ 40 milhões) para negociar o ídolo de forma definitivo. Vale lembrar que esse montante precisa ser pago à vista.









A possibilidade de o jogador vestir a camisa do Alviverde também existe e as partes estão mantendo contato diário antes de bater o martelo. O jornalista Mauro Cezar Pereira elogiou a possível volta do medalhão, mas ressaltou que não há certeza se o Verdão ficará imbatível da noite para o dia, que ganhará de todo mundo.

“Dudu pode agregar. Vejamos de que maneira ele poderia ser aproveitado por Abel Ferreira. Mas não dá para ter uma certeza, para imaginar que, assim que o jogador chegue, o Palmeiras vai virar um time imbatível. Coletivamente, apesar dos títulos, ainda é preciso evoluir mais”, explicou.

Ainda segundo o comentarista, Dudu é bem mais jogador que o Rony. Ambos atuam na mesma posição e, caso o ídolo realmente vire ‘reforço, Abel Ferreira precisará realizar alguma mudança para encaixar o ‘baixola” na equipe titular. Contudo, isso ainda não foi pensado, tendo em vista que o Palmeiras prioriza uma negociação.

“É claro que agregaria e muito ao elenco. No entanto, Palmeiras encontrou outras soluções com a saída do Dudu. Rony, por exemplo, acabou sendo fundamental na campanha do título da Libertadores, mas não há como comparar, Dudu é muito mais jogador”, analisou.