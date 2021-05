MC Kevin cai de 11º andar de hotel na Barra da Tijuca e fica em estado grave

O MC Kevin, de 23 anos, caiu do 11º andar de um hotel no Rio de Jeniro na noite deste domingo (16). Kevin Nascimento Bueno foi socorrido pelo corpo de bombeiros do grupamento da Barra da Tijuca no início da noite e, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde ao G1, o estado de saúde do músico é muito grave.