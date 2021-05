MC Kevin morre aos 23 anos após cair do 11º andar

A Polícia Civil informou que a 16ª delegacia está investigando o caso.

Há duas semanas, MC Kevin casou com a advogada Deolane Bezerra em uma praia do México. Eles estavam juntos no último show que o MC fez neste sábado (15).

“Você é e sempre será o amor da minha vida o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou ! Vai com Deus meu menino eu sempre vou te amar !!! “

Mulher do MC Kevin fez postagem no Instagram após a notícia da morte — Foto: Reprodução

Deolane Bezerra, também postou nas redes sociais uma foto do show do MC na madrugada deste domingo (16) no Rio — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um dos maiores sucessos com a voz de MC Kevin é “Vergonha pra Mídia”, parceria com outros MC da nova geração do funk consciente de SP, com uma letra combativa sobre a vida na favela.