MEC abre matrículas para vagas remanescentes do Prouni 2021 em 3 de maio

O Ministério da Educação (MEC) abrirá nos dias 3 e 4 de maio as inscrições para o preenchimento das vagas remanescentes do Programa Universidade para Todos (Prouni) do 1º semestre de 2021. De acordo com a pasta, as inscrições devem ser feitas até as 23h59 do dia 04 de maio, por meio do site oficial do Prouni. Clique aqui para acessar.

As bolsas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas durante o processo seletivo regular para o primeiro semestre de 2021. De acordo com o MEC, são bolsas para mais de 13 mil cursos, em mil e trinta e uma instituições de ensino.

Conforme a pasta, a classificação dos candidatos para as bolsas remanescentes seguirá a ordem de melhor desempenho obtido em uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorridas nos últimos dez anos. Nas edições anteriores, a seleção por ordem do horário da conclusão da inscrição. No entanto, para não prejudicar estudantes que tenham dificuldade de acesso à internet, o MEC alterou o critério de classificação.

Além disso, a pasta irá permitir que os participantes do Enem 2020 usem as notas na inscrição para a disputa de uma das bolsas remanescentes ofertadas.

Sobre o programa

O Prouni conta com a oferta de dois tipos de bolsas, as integrais e as parciais. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. As bolsas parciais, por sua vez, são para candidatos que possuam renda familiar bruta entre 2 e 3 salários mínimos. O aluno é responsável por pagar metade da mensalidade e o governo federal é responsável pela outra parte.

