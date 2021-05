MEC lança nova versão do painel para acompanhar ações durante a pandemia

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quarta-feira (5) uma nova versão do painel voltado para acompanhar as ações da pasta durante a pandemia do novo coronavírus.

O painel reformulado está disponível no portal do MEC, no qual pode-se conferir, por exemplo, dados sobre o funcionamento das universidades e dos institutos federais nesse período.

Além disso, é possível ver como cada instituição lidou com as limitações proporcionadas pela necessidade de distanciamento social, bem como falta de recursos importantes para o ensino remoto.

O mapa mostrado no painel mostra ainda o calendário determinado por cada entidade de ensino, afinal, ele varia conforme as especificidades de cada uma.

Dessa maneira, a população pode ficar ciente de como a educação se mantém diante da crise sanitária.

O painel lista ainda as ações de enfrentamento da pandemia e o envolvimento das instituições federais de ensino no processo. Foram identificadas 1.680 ações que, segundo o MEC, teriam beneficiado 24,9 milhões de pessoas.

A produção de álcool em gel e álcool 70%, por exemplo, já vem sendo realizada por 91 instituições de ensino.

A fabricação de equipamentos de proteção individual (EPIs) foi implantada em 88 universidades e institutos. Já outras 86 instituições disponibilizaram atendimento e apoio psicológico a quem contraiu o vírus.

O painel lista também outras iniciativas, como a produção de materiais educativos (82 instituições), assessoramento às secretarias estaduais e municipais de Saúde (63), distribuição de alimentos (61), capacitação de profissionais (59), teleatendimento para esclarecimento da população (57) e fabricação de máscaras e outros EPIs (54).

Colação antecipada

O painel também sistematiza informações sobre atos de colação de grau antecipados, incluindo todos os tipos de instituição de ensino, das públicas às privadas. Até hoje, esse recurso foi utilizado para 5,5 mil médicos, 1,3 mil enfermeiros, 552 fisioterapeutas e 400 farmacêuticos.

Conheça melhor o novo painel para acompanhamento das ações do MEC.