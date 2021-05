Medalhão, atacante Nunes fecha com o Santo André para a Série D

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santo André, SP, 24 (AFI) – O Santo André anunciou um velho conhecido da torcida para a Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se do experiente atacante Nunes, de 39 anos, que retorna após sete anos desde sua última passagem pelo Ramalhão.

Em 2014, Nunes disputou a Série A2 do Campeonato Paulista e foi o artilheiro da competição. Revelado pelo próprio Santo André, sendo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, Nunes ainda teve passagens no clube em 2009 e 2011.

“Estou de volta e muito feliz por vestir esse manto. Quero agradecer todo apoio e força e espero corresponder dentro de campo com essa camisa”, disse o camisa 9.

CARREIRA

Nunes estava no Gama-DF e tem passagens por diversos clubes tradicionais do Brasil.

Fortaleza, Vasco, Guarani, Bragantino, São Caetano, Botafogo-SP, Avaí, Portuguesa, entre vários outros.

SÉRIE D

Na Série D, o Santo André está no Grupo A7 e faz primeira apresentação em 5 de junho (sábado), às 15h, diante do Bangu-RJ, no Estádio Moça Bonita.