Medalhão ‘esquecido’ por Sampaoli vira homem de confiança de Cuca no Galo

Cuca ainda tenta buscar a confiança do torcedor atleticano. O curioso é que ele foi responsável pelo título inédito do Galo na Libertadores de 2013, mas chegou com certa rejeição por causa do seu estilo de jogo. Tropeços no Campeonato Mineiro e a derrota para o Cruzeiro fizeram com que a pressão da torcida pedindo sua demissão crescesse demais nas redes sociais.









A diretoria do Atlético-MG banca o comandante desde então. A vitória na segunda rodada na fase de grupos da Libertadores deu uma amenizada no clima delicada. O técnico sabe que a exigência é muito grande e o clube precisa conquistar um grande título nessa temporada, algo que não acontece desde 2014, quando o Alvinegro venceu a Copa do Brasil em cima do maior rival.

Quem vem ganhando a confiança de Cuca é Mariano, lateral-direito contratado na era Jorge Sampaoli. Como o UOL Esporte informou, o veterano acaba se tornando o homem de confiança do atual treinador. Quando o argentino ainda estava na cidade do Galo, era virou reserva de Guga e atuava em poucos jogos.

Agora, a situação mudou e ele ganha mais minutagens com a nova comissão técnica. Assim, Guga fica entre os suplentes e irá atuar quando o time for mesclado no Campeonato Mineiro. A experiência de Mariano é um dos fatores que agrada o treinador.

Cuca gosta de ter esse tipo de jogador, com mais ‘casca’ para os jogos decisivos. Com isso, o lateral finalmente terá chance de provar o seu valor e mostrar que voltou para o Galão da Massa para conquistar grandes títulos e deixar seu nome marcado na história do clube.