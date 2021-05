Médico do Corinthians rebate Imperador sobre operação no tendão

Brasileiro

Médico do Corinthians rebate Adriano Imperador sobre operação no tendão



Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 27 (AFI) – Adriano Imperador entrou em polêmica com o Corinthians ao chegar a afirmar que a operação em seu tendão de Aquiles não foi um procedimento bem realizado em mais de uma oportunidade. O ex-atacante de Flamengo e Seleção Brasileira foi contestado pelo médico Joaquim Grava, hoje consultor do time alvinegro.

No discurso, Adriano afirmou que não fez a fisioterapia como era necessário, mas deixou claro que os médicos do Corinthians também falharam na sua operação. O Imperador não quis citar nomes e revelou seu carinho pelo Timão.

“Mal operado ele não foi. Não tem como operar mal o Aquiles. Ele pode não ter tido uma boa recuperação, como ele mesmo fala. Ele chegou a faltar quase 49 sessões de fisioterapia, e são quase três meses de recuperação pro Aquiles. A segunda cirurgia que ele fez ficou um “fiozinho” que faltava tirar, coisa de consultório. Ele foi tão mal operado que fez até o gol do título”, disse o médico ao Globo Esporte.

Adriano Imperador fez um gol na vitória do Corinthians por 2 a 1 diante do Atlético Mineiro, em jogo que rendeu ao clube paulista o título do Campeonato Brasileiro, fato destacado pelo médico Joaquim Grava.

Adriano Imperador tem 39 anos e não joga profissionalmente desde 2016, quando deixou o Miami United. O ex-jogador passou também por Flamengo, Inter de Milão, Roma, Corinthians e Athletico, além da seleção brasileira.