Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.374 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (22), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Prêmio acumulou.

Para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (26), o prêmio previsto é de R$ 80 milhões. Veja as dezenas sorteadas: 12 – 13 – 25 – 37 – 39 – 41.