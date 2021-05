Mega-Sena, concurso 2.372: prêmio vai a R$ 40 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.372 da Mega-Sena, por isso no próximo sorteio o prêmio está acumulado em R$ 49 milhões. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (15), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O novo sorteio deve acontecer na quarta-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 03 – 19 – 25 – 44 – 46 – 57..

Veja quanto levaram outras pessoas que acertaram de 5 a 4 dezenas:

128 apostadores levaram R$ 28.213,14 cada (acertaram 5 dezenas).

7.636 apostadores levaram R$ 675,61 cada (acertaram 4 dezenas).

O prêmio da Mega-Sena pode ser retirado tanto na lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Porém se o prêmio for maior que R$ 1.903,98, o valor só poderá ser retirado nas agências da Caixa.

É necessário apresentar para retirada do prêmio:

comprovante de identidade original com CPF

recibo de aposta

A maior valor pago este ano até agora foi de R$ 162.625.108,22, na Mega-Sena da virada. O ganhador é de Aracaju (SE) e já retirou o prêmio, de acordo com informações da própria Caixa.

Mega-Sena está acumulada: confira as probabilidades de ganhar

Ganhar um sorteio da Mega-Sena e ficar rico do dia pra noite é o sonho de muitos brasileiros e brasileiras. A maneira de realizar uma aposta é simples, como custo mínimo de apenas R$ 4,50.

Já pensou investir R$ 4,50 e se tornar um milionário? Pois é. Mas não é tão simples assim. Para se ter uma ideia, de acordo com a própria Caixa, para uma aposta simples (seis dezenas), a probabilidade de levar a bolada para casa é apenas de 1 em 50.063.860.

Quanto maior o investimento, também maior a chance de ganhar. Ainda mais quando o prêmio da Mega-Sena acumulou sua chance de virar milionário se torna ainda maior.

Em outro cálculo, investindo R$ 22.522,50 para uma aposta de 15 dezenas na Mega-Sena, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Quinze dezenas é o limite máximo permitido pela Caixa.

A probabilidade aumenta, mas ainda é baixa. Por isso, não é raro ver a afirmação “como ganhar na loteria” sendo como uma espécie de analogia de algo improvável ou de alguém que tem muita sorte.

Muitas pessoas fazem a mesma aposta por anos, acreditando que isso fará com que ganhem algum sorteio. Mas nada é certo, tudo dependerá da sorte.

Onde fazer uma aposta?

As apostas na Mega-Sena devem ser feitas até às 19h nas lotéricas espalhadas pelo país ou no site da Caixa Econômica Federal.

Para jogar, é necessário fazer um cadastro ( se a aposta for feita de maneira online) e ter mais de 18 anos.

É possível participar de bolões coletivos na Mega-Sena ou apenas fazer uma aposta. Mais informações podem ser conferidas no próprio site da Caixa Econômica Federal.

A premiação pode retirada em até 90 dias, a partir da data de sorteio.