Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (6) prêmio de R$ 2 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (6) um prêmio de R$ 2 milhões. As seis dezenas do concurso 2.369 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Foto: Reprodução