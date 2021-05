Meia argentino Emiliano Rigoni é o novo reforço do São Paulo

Brasileiro

Meia argentino que estava na Europa é o novo reforço do São Paulo



Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 23 (AFI) – O São Paulo chegou a um acordo e acertou mais uma contratação visando o Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia argentino Emiliano Rigoni, do Elche, da Espanha.

O jogador de 28 anos chega a São Paulo no início desta semana para assinar contrato de três anos com possibilidade de renovação de mais um. O São Paulo conseguiu acertar a contratação, pois só começará a pagar em janeiro de 2022.

CARREIRA

Emiliano deu os primeiros passos no futebol nas categorias de base do Belgrano, em 2012, depois se transferiu para o Independiente, também da Argentina.

A partir daí, foi se aventurar no futebol europeu, onde além do Elche, vestiu as cores de Sampdoria e Atalanta, da Itália e Zenit, da Rússia.

No time espanhol, o meia-atacante disputou 25 jogos e nesta temporada balançou as redes apenas duas vezes. Ainda está sendo estudado qual será o tempo de contrato entre ele e o São Paulo.