Paulistão: Melhor time da 1ª fase, São Paulo é campeão com 77% de aproveitamento



Em 16 partidas na competição, o São Paulo venceu 11 jogos, teve quatro empates e sofreu apenas uma derrota

Publicado em 23/05/2021

por Federação Paulista (FPF)

Campinas, SP, 23 (AFI) – Dono da melhor campanha, com o melhor ataque e o futebol mais envolvente ao longo do Paulistão, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 0 na tarde deste domingo (23), no estádio do Morumbi, e voltou a ser campeão paulista após 16 anos. A taça é a 22ª da história tricolor.

Líder do Grupo B na primeira fase, o São Paulo teve a Ferroviária como rival das quartas de final. Muito superior durante todo o confronto, o time tricolor venceu a equipe de Araraquara por 4 a 2 e avançou à semifinal, onde reencontraria o Mirassol, algoz do ano passado. Novamente muito superior, o time do técnico argentino Hernán Crespo goleou o adversário ao vencer por 4 a 0.

JOGADORES ERGUEM A TAÇA…

Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

DESDE 2005

Na decisão do título que não vinha desde 2005, o São Paulo enfrentaria o Palmeiras, atual campeão estadual, da Copa do Brasil e da Taça Libertadores da América.

No primeiro jogo, o empate sem gols no Allianz Parque, enquanto na partida decisiva, com gols de Luan e Luciano, o time tricolor ficou com a taça no estádio do Morumbi.



NÚMEROS DA CAMPANHA

Em 16 partidas na competição, o São Paulo venceu 11 jogos, teve quatro empates e sofreu apenas uma derrota, num aproveitamento de 77% dos pontos.

Dono do melhor ataque, marcou 38 gols, com 2,3 de média por partida. Com 5 gols, Pablo foi o artilheiro da equipe na campanha, seguido de Gabriel Sara e Luciano, que marcaram quatro vezes.