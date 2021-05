Melhores lugares para investir em Bitcoin no Brasil

Com a recente popularização do Bitcoin nas redes sociais, cada vez mais internautas buscam como dar o primeiro passo no mercado das criptomoedas. Embora existam outras maneiras de comprar estes ativos, uma das formas mais comuns tanto entre os iniciantes quanto os mais experientes é por meio das corretoras (ou exchanges, como também são conhecidas no termo em inglês).

Onde fazer investimento em Bitcoin

Estas empresas facilitam a experiência de uso do investidor com diversas funcionalidades, recursos de proteção e maior liquidez — termo que indica a velocidade de transação de um ativo. O importante trio de fatores determina se as criptomoedas poderão ser compradas, vendidas ou armazenadas com facilidade e segurança dentro da plataforma sendo, assim, critérios para sua avaliação.

Ademais, outros fatores importantes para considerar antes de tomar uma decisão é o histórico da corretora no mercado, sua regulamentação perante as leis no Brasil e o serviço de atendimento ao consumidor.

Para facilitar a pesquisa, o TecMundo preparou um guia que auxiliará o futuro investidor no início de sua jornada no mercado das criptomoedas. Confira algumas das melhores corretoras no Brasil:

Binance

Atualmente, a Binance é a maior corretora de criptoativos no mundo por volume de mercado. Isto significa que, de maneira geral, é possível negociar a maior parte das moedas na plataforma com bastante liquidez e velocidade nas transações. Além disso, seu sistema possui bons recursos de segurança, diversos tipos de produtos de investimento e taxas fixas por transação.

No Brasil, a Binance aceita depósitos e retiradas sem taxas por meio do PIX, além de também ser possível comprar os criptoativos utilizando cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard.

A Binance é uma boa opção para os que buscam versatilidade e confiança para realizar as transações. É possível criar uma conta gratuitamente clicando aqui,

NovaDAX

Assim como a Binance, a NovaDAX também é uma companhia internacional, neste caso sendo parte do Abakus Group, especializada no desenvolvimento de tecnologia e Big Data. Por este motivo, sua plataforma no Brasil conta com recursos robustos, alta liquidez e taxas atrativas, frutos de uma rede global de mercados.

Entre seus principais diferenciais estão: grande número de pares com o Real (BRL), suporte em chats com atendimento humano em horário comercial e diversos programas de recompensa para os usuários. Crie uma conta clicando aqui.

BitcoinTrade

Fundada em 2017, a BitcoinTrade é referência no mercado nacional de criptomoedas. Sua plataforma possui uma interface agradável, conta com bom atendimento ao cliente, recursos de segurança para aprimorar a confiabilidade das transações e não possui taxas para depósito, que pode ser feito até mesmo por cartão de crédito.

Entretanto, a BitcoinTrade possui uma liquidez menor do que suas concorrentes, como a Binance e NovaDAX. Além disso, suas taxas são ligeiramente maiores e podem não ser atrativas para todos os tipos de cliente. Confira mais sobre clicando aqui.

Foxbit

Com quase 43% do volume nacional de bitcoins, a Foxbit é uma das maiores empresas do mercado de criptomoedas no Brasil. Sua plataforma, fundada em 2014, possui bons recursos, taxas atrativas e diferentes modalidades de depósito. Segundo dados da própria empresa, cerca de 4 bilhões de reais foram transacionados em seus sistemas. Crie uma conta clicando aqui.

Mercado Bitcoin

A Mercado Bitcoin é a primeira corretora de criptoativos no Brasil e hoje acumula mais de 2 milhões de clientes. Sua plataforma é intuitiva e descomplicada, conta com bom suporte de atendimento ao consumidor e recursos robustos de segurança. Apesar de ser uma boa opção, é a empresa com as maiores taxas, se comparada à concorrência. Veja mais sobre clicando aqui.

Proteja sua carteira

Depois de conferir algumas sugestões de corretoras, há outra importante dica que pode valer ouro: mesmo com todos os recursos de segurança oferecidos pelas empresas, seu portfólio de criptomoedas ainda pode correr riscos. Para os mais precavidos, é sugerido armazenar os ativos nas chamadas hardware wallets, um tipo de dispositivo que funciona como uma carteira inteligente e busca proteger seu conteúdo de invasores de todos os tipos.

Infelizmente, nesse contexto, não é raro encontrar notícias de grandes corretoras que sofreram ataques de hackers ou simplesmente desapareceram, levando consigo o dinheiro de seus usuários. Dessa maneira, é sempre válido buscar pelo histórico e reputação de uma empresa antes de efetuar qualquer depósito.