Menino fica com paralisia facial grave após ser atacado por cobra

Um menino holandês de 4 anos, que não teve o nome divulgado, ficou com paralisia facial após ser mordido no rosto por uma cobra naja mossambica. O caso aconteceu enquanto a criança dormia durante um safári na África do Sul. As informações são do jornal Mirror.

De acordo com o médico Willem Rinkel, o garoto foi diagnosticado com paralisia parcial causada pelas neurotoxinas do veneno da cobra. A espécie raramente mata as suas vítimas, mas muitas vezes as cega e deixa-as com deficiências e desfiguração.