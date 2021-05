Mesa BBB: Pocah, Arthur e Viih Tube comentam suas trajetórias no BBB21 e revelam expectativas para a Final | Mesa BBB

A Mesa BBB desta sexta-feira, 30/04, recebeu no estúdio da #RedeBBB Pocah e Arthur, os últimos eliminados do BBB21. Além deles, Viih Tube, o ator Jonathan Azevedo, a cantora Lia Clark, e o ex-BBB18, Breno Simões, participaram do programa virtualmente. Sob o comando de Rhudson Victor e Vivian Amorim, os convidados falaram sobre suas expectativas para a grande Final do reality, analisaram as trajetórias dos semifinalistas e relembraram os grandes momentos de Pocah, Arthur e Viih na casa.