Mesmo fora dos planos de Ceni no Flamengo, volante com salário de R$ 180 mil recusa Cruzeiro e aguarda ida para o exterior

O Cruzeiro se movimenta no mercado à procura de reforços para o Time Celeste encarar a desafiante temporada 2021. O volante Ronaldo, que pertence ao Flamengo mas, está fora dos planos de Rogério Ceni, foi alvo de uma investida da Raposa logo quando retornou ao Rio, após empréstimo ao Bahia. As conversas em um primeiro momento ficaram em uma breve sondagem.









Entretanto, a reportagem do Bolavip Brasil constatou que o Zeiro voltou à carga para ter o jogador, mas, as conversas acabaram apontando pela inviabilidade de uma transferência. Em conversas com empresários do jogador, representantes do Cruzeiro ouviram que Ronaldo e seu estafe não renunciam a um acordo salarial perto de R$ 180 mil por mês, valor que não cabe no teto de gastos da Raposa.

Outro fator que jogou um balde de água fria nas pretensões do Time Celeste, é o fato de que os empresários do atleta têm como objetivo acertar uma transferência para fora um clube de fora do Brasil e já iniciaram conversas com clubes do exterior.

Ronaldo tem contrato com o Flamengo até junho e segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o clube carioca só libera o jogador antes do término do contrato se preservar uma parte do percentual dos direitos econômicos do volante, visando lucrar em uma venda futura. Caso isso não ocorra, ele fica na Gávea, mesmo que tenha sido descartado por Ceni, ficará treinando isolado do grupo.

Em 2019, Ronaldo foi emprestado ao Bahia e ficou por lá durante toda a temporada de 2020. No clube do Nordeste, o volante atuou em 52 partidas e foi autor de um gol. O Bahia não pleiteou a compra em definitivo e o jogador voltou ao seu Rubro-Negro, seu clube de formação