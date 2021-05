Messi é ‘plano B’ e PSG tem outra ‘prioridade máxima’ definida, revela jornal francês

A notícia de que o Paris Saint-Germain tem uma proposta pronta para apresentar a Lionel Messi caiu como uma bomba na Espanha.

Na França, no entanto, a informação é de que o argentino é apenas o ‘plano B’ para os parisienses.

Segundo informa o jornal L’Equipe, a contratação do craque do Barcelona fica atrás de outra prioridade máxima no clube francês: renovar com Kylian Mbappé.

O PSG sabe que é fundamental acertar um novo vínculo com o atacante até o final desta temporada.

A razão? O atleta entrará em breve em seu último ano de contrato, e poderá assinar acordo prévio com qualquer outro time nos seis meses restantes, o que aumentaria as chances de o clube perder de graça um de seus jogadores de maior valor de mercado.

Se não conseguir renovar agora com Mbappé, a grande tendência é de que o Paris Saint-Germain aceite negociar o atacante para tentar receber o maior valor possível. O Real Madrid é o principal interessado no francês.

Em síntese, a informação publicada pelo L’Equipe vai na contramão da revelada pelo repórter Marcelo Bechler, do canal TNT Sports, na última semana.

De acordo com o jornalista, a oferta do PSG a Messi consiste em até três anos de contrato: os dois primeiros garantidos e o terceiro, da temporada 2023/24, opcional para as duas partes.

Além do vínculo mais longo, que garantiria ao argentino um contrato até completar 36 anos, o PSG tem muita confiança de que sua oferta econômica é “insuperável”. Os valores, porém, são mantidos em sigilo.

O time francês é o primeiro a fazer uma proposta a Messi, algo que nem Manchester City, vinculado ao craque pela presença de Pep Guardiola e o interesse da temporada passada, e nem Barcelona fizeram.

O Barcelona, por sinal, ainda não sabe o que pode oferecer ao maior jogador de sua história. Em grave crise financeira, o clube ainda não tem ideia do orçamento que terá à disposição para a temporada 2021/22, então não apresentou nenhuma oferta a Messi.

Enquanto isso, o PSG tem, além de proposta, confia também em sua estabilidade esportiva. É o atual vice-campeão da Uefa Champions League, na briga para uma outra final, e comanda há anos o futebol francês, ainda que não seja líder atual do Campeonato Francês.

Messi não se pronuncia sobre o assunto. O estafe do jogador garante que ele só pensa na reta final de LaLiga, em que o Barcelona luta para voltar a ser campeão espanhol. O clube conquistou a Copa do Rei recentemente.