Messi faz golaço de falta, e Barcelona vira contra o Valencia antes de ‘decisão’ diante do Atlético de Madrid

O Barcelona segue vivo em busca do título de LaLiga. Neste domingo, com dois gols de Lionel Messi e um de Griezmann, o time catalão venceu o Valencia de virada por 3 a 2, no Mestalla, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória deixa o Barça em terceiro, mas empatado com 74 pontos com o Real Madrid e dois abaixo do líder Atlético de Madrid, adversário dos catalães no próximo sábado, no Camp Nou, naquela que pode ser a grande decisão do título na temporada. Se o Barcelona vencer, e o Real não bater o Sevilla, ele assume a ponta a três rodadas do fim.

Depois de se segurar diante do ímpeto do Barcelona, o Valencia abriu o placar aos 5 minutos do segundo tempo em um gol marcado pelo brasileiro Gabriel Paulista.

O lance, porém, foi polêmico. Na cobrança de escanteio, Correia teria feito falta em Ter Stegen, que foi ao chão, a bola passou e sobrou na cabeça de Gabriel Paulista para empurrar para o fundo das redes. O árbitro, porém, validou o gol.

Na opinião da comentarista de arbitragem dos canais ESPN Renata Ruel, o lance deveria ter sido invalidado. “É falta. Ele (Correia) impede o movimento do goleiro. Ocupar um espaço no campo é diferente de se mover e impedir que o outro se movimente. Isso é tiro livre direto. Obstrução é considerada quando não tem contato físico e aí é tiro livre indireto. No lance do gol do Valência tem contato”.

Demorou 5 minutos a reação do Barça. E ela veio em um pênalti bobo cometido por Lato, que colocou a mão na bola dentro da área.

Lionel Messi cobrou mal, Cillesen pegou, mas no segundo rebote após um chute de Pedri, o argentino não perdoou dentro da pequena área e empatou o confronto.

Aos 18 da etapa final, Griezmann aproveitou um rebote de Cillesen e fez o segundo gol do Barcelona, virando a partida para os visitantes.

Aos 23, foi a hora de genialidade de Messi entrar em ação. O argentino cobrou com perfeição uma falta que resvalou na trave e entrou no fundo das redes.

O Valencia ainda diminuiu com Soler, que marcou um golaço de fora da área aos 38 da etapa final, mas não foi suficiente.

Valencia 2 x 3 Barcelona

GOLS: Gabriel Paulista e Soler (VAL); Messi 2x e Griezmann (BAR)

BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, Piqué e Lenglet; Busquets, Dest (Sergi), De Jong, Pedri (Moriba) e Alba; Griezmann, Messi. Técnico: Alfred Schroeder (interino)

VALENCIA: Cillesen; Correia, Gabriel Paulista, Guillamon (Gameiro), Lato (Diakhaby) e Gaya; Soler, Racic (Oliva), Wass; Gonçalo Guedes e Maxi Gómez. Técnico: Javi Gracia

– Barcelona teve 70% de posse de bola no 1º tempo

– Barcelona entrou em campo com 1 vitória nos últimos 6 jogos contra o Valencia (2 derrotas e 3 empates)

– Messi fez seu 27º e 28º gol nesta temporada em LaLiga (artilheiro da competição)

– Griezmann fez seu 12º gol nesta temporada de LaLiga

– Messi fez seu 56º gol da carreira de falta

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias:

Sábado, 8/5, às 11h15* – Barcelona x Atletico de Madrid – LaLiga

Domingo, 9/5, às 11h15 – Valencia x Valladolid – Laliga

*horário de Brasília