Metas exageradas podem atrapalhar o seu rendimento e causar frustração

As metas exageradas podem aparecer de maneira silenciosa, sugando as suas energias sem que você se dê conta. Muitas vezes, associada à falsas ideias de que “tudo é possível”, afinal, mesmo que tudo seja possível, não quer dizer que será possível amanhã…

Por isso, é super importante buscar sempre analisar as suas metas e objetivos, com o intuito de não criar um verdadeiro sabotador de energia e rendimento. A seguir refletiremos mais sobre esse assunto importante.

As metas exageradas podem atrapalhar o seu rendimento e gerar frustração

Como estão as suas metas? Como você tem se inspirado para trabalhar? Muitas vezes, buscamos informações na internet para conseguirmos traçar planos, estratégias e formas de atuar no mercado de trabalho e nos estudos. Com isso, lemos muitos conteúdos ditos como “motivacionais”, mas nos esquecemos de um ponto crucial: todos nós possuímos singularidades.

E por possuirmos essas diferenças, cada um possui um tempo próprio. Um tempo para conseguir pôr algo em prática; um tempo para concluir uma tarefa; um tempo para entender o que quer do futuro; e assim por diante.

Sendo assim, as metas que traçamos “no calor da emoção”, diante de um texto motivacional que lemos, podem parecer possíveis e incríveis, e realmente são. Entretanto, talvez não agora… Ou seja, talvez mais tarde. Porém, com a sensação de “mudança” gerada dentro de você, é possível que você tenha posto um prazo muito curto que, mais tarde, lhe frustrará e fará com que você desacredite em si.

Portanto, cuidado! Antes de simplesmente dizer “eu quero comprar uma casa em seis meses”, analise até que ponto isso realmente é possível, ou é irreal de acordo com a sua vida hoje. Abaixo daremos mais algumas dicas nesse sentido para você fugir das metas exageradas.

Mas, como montar metas reais e racionais?

A racionalidade sempre será um ponto-chave para construirmos bons planos. Embora o planejamento esteja relacionado com as nossas emoções, sonhos e desejos, o passo a passo a ser executado precisa se pautar na racionalidade, o máximo que você conseguir.

Para isso, é preciso colocar na ponta do lápis quais são as circunstâncias necessárias para atingir determinado resultado. Assim você consegue montar uma “escadinha” real para atingir as suas metas, e não um precipício com metas exageradas que fará você “cair”, ao invés de “subir”.

Seguindo o raciocínio da compra de uma casa, veja como poderia ser estipulada a meta de maneira saudável:

O que eu preciso para comprar uma casa?

Preciso juntar cerca de 200 mil reais, se quiser pagá-la à vista, ou 100 mil reais para dar entrada.

Como posso conseguir esse dinheiro?

Poupando X reais durante X anos, todos os meses. Considerando que minha renda pode variar entre X e X.

Como posso garantir que receberei esse dinheiro?

Aprimorando os meus conhecimentos e sempre trabalhando em prol da excelência.

Como posso aprimorar meus conhecimentos?

Lendo, ouvindo podcasts e aproveitando cursos gratuitos na internet.

Qual o prazo para cada uma dessas etapas?

Aqui, é possível estabelecer passos para cada uma das metas e etapas que citamos até então.

Viu só como organizar dessa forma é muito melhor e tira a chance de criar metas exageradas? Fuja dessa ideia de criar “sonhos altos demais” porque “você pode”. Sim, você pode! Mas, é preciso estabelecer uma escada racional para chegar lá, pois se você não chegar dentro do tempo estabelecido na meta exagerada, você corre o risco de jogar o seu sonho embora, em prol de algo irreal.

Então, antes de afetar o seu rendimento com uma meta que não condiz com a sua realidade, que tal criar um passo a passo coerente e que sirva de motivação? Pense sobre isso!