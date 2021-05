Michael descarta imagem de acomodado e celebra ‘frutos’ de volta antecipada em pré-temporada

Michael é um dos destaques do Flamengo no Campeonato Carioca. Neste sábado (1°), o camisa 19 teve atuação decisiva para a vitória da equipe sobre o Volta Redonda com duas assistências.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Após a partida, na saída do gramado, o atacante fez questão de rechaçar uma fama de acomodado, ressaltou que respeita a hierarquia que existe no time e celebrou a boa fase depois de ter retornado mais cedo para a pré-temporada.

“Um atleta quer jogar sempre, estar dentro de campo, sabendo respeitar meus companheiros. Não significa que sou acomodado, mas que sei respeitar quem está jogando. Pedi para voltar antes porque queria jogar. Fui feliz e hoje estou colhendo os frutos do que plantei lá atrás”, disse.

Michael é o líder de assistências do Campeonato Carioca, com seis passes para gols de seus companheiros. Os dois mais recentes ocorreram neste sábado.

Aos 4 minutos da segunda etapa, o camisa 19 fez boa jogada individual na linha de fundo e cruzou para Pedro, na área. O centroavante matou a bola e teve espaço para abrir o placar.

Logo em seguida, a dupla voltou a agir. Em contra-ataque rápido, Michael lançou Pedro na frente e o centroavante marcou seu sexto gol na temporada 2021. O ponta, por sua vez, tem seis assistências no estadual e é o líder no quesito.