Microsoft não lançará Windows 10X em 2021, diz site

Anunciado em 2019, o novo sistema operacional Windows 10X não deve ser lançado em 2021, como os rumores indicavam anteriormente. Por causa disso, a Microsoft estaria trabalhando com um foco maior na Sun Valley, grande atualização de design do Windows 10.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (7) pelo produtor de conteúdo Brad Sams no site Petri. De acordo com as fontes dele, a edição 10X do SO foi colocada em 2º plano pela gigante de tecnologia.

Entre os motivos para a desistência momentânea da ferramenta estão as condições de mercado. Sams lembrou que é muito difícil apresentar novos softwares para um mercado que já está muito acostumado com o Windows 10, que em 2019 estava presente em cerca de 900 milhões de computadores ao redor do mundo.

Outro argumento citado é que, de acordo com pessoas que trabalham dentro da empresa, o programa ainda não está pronto para ser entregue para os consumidores. Segundo o produtor de conteúdo, o feedback das pessoas que estavam testando o Windows 10X não estava alinhado com o produto que a Microsoft está produzindo.

Mesmo tendo sido deixado de lado, alguns recursos do sistema deverão ser transferidos diretamente para o Windows 10. Sams cita que uma nova interface de usuário e app conteiners devem chegar ao tradicional SO em algum momento.

Foco na Sun Valley

Sams também acredita que, muito provavelmente, a Microsoft deve focar na Sun Valley, já que a essa altura ele é a “única coisa que resta”. Essa atualização pode ser uma forma de revitalizar o Windows 10.

A Sun Valley será uma tentativa da companhia de tecnologia de rejuvenescer e melhorar o fluxo de trabalho do Windows 10. A promessa é que janelas, ícones, menu iniciar, barra de tarefas, gráfico de uso de bateria e vários outros aspectos ganhem um novo design.

Ainda não há confirmação, mas a expectativa é que a Sun Valley seja lançada no final de 2021.