Microsoft Teams agora tem opção para conversar com familiares e amigos

No ano de 2016 a Microsoft lançou uma ferramenta de videochamada e chat. A princípio tinha o seu foco voltado para o público de empresas e estudantes. Na última semana, houve uma pequena mudança e agora também está disponível para o uso pessoal.

Quando a Microsoft lançou a plataforma de videochamadas e chats, Teams, em 2016, tinha como objetivo atingir empresas e estudantes. Segunda-feira (17) foi anunciada a novidade de que agora o Teams pode ser utilizado para realizar reuniões com amigos e familiares. Essa inovação compete com o Skype, aplicativo que tem a mesma função que o Teams e também pertence à empresa Microsoft.

Com a chegada dos novos recursos para o uso pessoal, as ligações individuais podem ser realizadas de forma gratuita e funcionam por até 24 horas seguidas. Além disso, a plataforma permite a criação de salas que conseguem reunir até 300 pessoas de maneira simultânea.

Outras funções também foram prometidas pela Microsoft Teams, como por exemplo, para conversar específicas com famílias e amigos, é possível utilizar reações com emojis, cenários virtuais para que os usuários permaneçam no “mesmo ambiente”, compartilhar a localização e ferramentas de produtividade.

Ou seja, quando estiver em ligação de vídeo chamada, os usuários podem escolher um fundo virtual que esteja disponível na plataforma e ambientar a conversa. Diferente dos fundos que já existiam, agora é possível realizar o compartilhamento automático de cenários virtuais por todos os participantes.

Segundo um estudo citado pela Microsoft, este recurso de compartilhar o cenário virtual pode ajudar a reduzir o estresse em videochamadas porque o cérebro “não precisa trabalhar tanto quando comparado a uma videochamada comum”.

Mais pra frente é possível que a Microsoft coloque um limite de 60 minutos para chamadas em grupo com até 100 participantes. A maioria dessas novidades já está disponível para Windows, macOS, Android, iOS e versões web.