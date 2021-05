Milan contrata o goleiro Mike Maignan, recém campeão com o Lille

Italiano

Gigante europeu anuncia contratação de goleiro recém campeão francês com o Lille



Após Donnarumma dizer que não vai renovar seu contrato, o Milan já trouxe um goleiro substituto, trata-se do francês Mike Maignan

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 27 (AFI) – Nesta quinta-feira, o Milan anunciou a contratação do goleiro Mike Maignan, recém campeão francês com o Lille. O arqueiro da Guiana Francesa tem 25 anos e firmou vínculo até 2026.

Destaque do Lille nas últimas três temporadas e convocado pela França para disputa da Eurocopa, chega para o lugar de Gianluigi Donnarumma.

Mike Maignan é apresentado pelo Milan – Foto: Divulgação

SAÍDA DA PROMESSA

Maignan chega com uma grande responsabilidade, além de defender uma das maiores camisas do mundo, o arqueiro irá substituir a jovem promessa Gianluigi Donnarumma. Promessa Rossonera que estreou pelo time principal com apenas 16 anos, mas não vai renovar seu contrato que se encerra no próximo dia 30 de junho e sairá sem custos de acordo com Paolo Maldini, diretor de futebol rossonero.

VALORES INCERTOS



Apesar do clube não ter revelado quais foram os valores exatos da negociação, a imprensa italiana especular um valor de aproximadamente 13 milhões de euros (cerca de R$ 84 milhões na cotação atual).

Vale lembrar que neste ano o tradicional clube italiano terá mais recursos financeiros, pois está de volta na Liga dos Campeões depois de sete anos ausente, o clube é o segundo maior vencedor da competição com sete títulos.

SELETO GRUPO



O goleiro se juntou a um seleto grupo, e quebrou certa tradição na equipe Rossonera. Em todos os 121 anos de história do clube, será apenas o nono goleiro estrangeiro a defender a meta milanista. Confira a lista completa: Dida Kalac, Diego López, Pepe Reina, Gabriel Vasconcelos, Jens Lehmann, Ciprian Tatarusanu, Asmir Begovic e Mike Maignan.