Milan vence Benevento em noite ruim de Ibrahimovic e dorme na vice-liderança

Longe de contar com a inspiração de Zlatan Ibrahimovic, seu principal jogador, o Milan venceu o Benevento por 2 a 0 neste sábado (1º), no San Siro, pela continuação da 34ª rodada do Campeonato Italiano.

Os heróis da partida foram o turco Hakan Calhanoglu, que aproveitou um lindo corta-luz de Kessie para abrir o placar, e Theo Hernandez, como um autêntico centroavante na área para finalizar rebote em chute de Ibrahimovic.

Tinha tudo para ser um placar bem mais dilatado, mas o Milan exagerou nas oportunidades perdidas. Só Ibra, por exemplo, desperdiçou quatro chances claras, de dentro da área e com certa liberdade para finalizar. Um dos lances, é verdade, foi anulado por impedimento.

Ainda que o placar tenha sido menor do que poderia, o Milan pelo menos dorme feliz, já que encerra o sábado na vice-liderança. O time rubro-negro pula para 69 pontos, acima de Atalanta (68), Napoli e Juventus (empatados com 66).

Os três, porém, jogam neste domingo (2), o que pode recolocar o Milan fora do grupo de classificação à próxima Champions League. Já o Benevento é somente o 18º colocado, com 31, na luta contra o rebaixamento à segunda divisão.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (9). O Benevento recebe o Cagliari, num confronto direto pelas últimas posições, enquanto o Milan faz clássico com a Juventus, em Turim, numa disputa ponto a ponto pela Champions da próxima temporada.