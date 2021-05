Militão comemora primeiro gol no Campeonato Espanhol e explica bom momento no Real Madrid: “Trabalho no dia a dia”

O Real Madrid segue na cola do líder Atlético de Madrid. Segundo colocado com 74 pontos, os madridistas fizeram seu dever de casa e bateram o Osasuna por 2 a 0. Agora, o maior campeão espanhol tem mais 4 rodadas para tentar superar um dos rivais e ficar com o título da La Liga. Quem vem ajudando bastante Zidane é o zagueiro Éder Militão. Em entrevista coletiva após a partida deste sábado (1), o jogador falou sobre o seu trabalho diário com o técnico francês e com o seus companheiros. Por fim, comentou sobre o seu gol e da possibilidade de conquistar mais títulos pelo maior campeão europeu.









“Trabalho no dia a dia com o apoio de todos os meus colegas para que, quando a oportunidade surgir, eu possa fazer direito”, disse o brasileiro que comemorou bastante o seu gol que decretou a vitória da equipe merengue: “Tive duas oportunidades para marcar na primeira parte e na segunda me concentrei um pouco mais e tive oportunidade de fazer”, pontuou o jogador que marcou o seu primeiro gol na La Liga.

O zagueiro, por mais que tenha sido questionado, evitou de falar sobre a possibilidade do Real Madrid acabar a temporada com mais 2 títulos na galeria de trófeu. Além do Campeonato Espanhol, os Madridistas podem levantar o seu 14º troféu. Mas para isso, antes de pensar na final, Militão pontuou que é preciso pensar no jogo contra o Chelsea, que acontece na próxima terça-feira (4), na Inglaterra.

“Pensamos jogo a jogo e vemos o que acontece. Claro que queremos os dois títulos, mas jogo a jogo, passo a passo e nada mais”, concluiu o zagueiro, que vem ganhando cada vez mais destaque na equipe do técnico Zinedine Zidane.