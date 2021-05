MINEIRO: Em final raiz, Atlético e Mineiro disputam título no Mineirão

Mineiro

MINEIRO: Em final raiz, Atlético e Mineiro disputam o título no Mineirão



Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 21 (AFI) – Atlético e América fazem uma final raiz do Campeonato Mineiro neste sábado, às 16h30, no estádio do Mineirão. O duelo vem tendo provocações de ambos os lados. O presidente do Coelho, Alencar da Silveira, prometeu o título, enquanto os atletas do Galo mostram nas declarações todo o favoritismo em cima da equipe. No duelo de ida, no Independência, os times ficaram no 0 a 0.

Como o Atlético fez melhor campanha na primeira fase, terá o direito de jogar pelo empate para conquistar a sua 46ª conquista estadual. O América, por outro lado, precisará vencer para ser campeão pela 17ª vez.



O clássico já foi disputado em 422 oportunidades, com 115 vitórias do América, contra 204 do Atlético. Outros 103 jogos terminaram empatados.

COMO VEM O COELHO?

O técnico Lisca tem algumas dúvidas para escalar o América. A principal delas em cima do lateral João Paulo, que se recupera de lesão. Caso seja vetado, Marlon seguirá entre os titulares. A expectativa é que o time seja muito semelhante ao da primeira final.

Atlético e América se enfrentam neste sábado. Foto: Mourão Panda / América

Além de João Paulo, o América sabe que não poderá contar com o lateral Lucas Luan e os atacantes Marcelo Toscano e Léo Passos, todos vetados pelo DM. O meia Gustavo, com uma inflamação no dedão do pé direito, está no banco de reservas.

E O GALO?

Cuca tem problemas para escalar o Atlético. O treinador não contará com Allan, expulso no jogo de ida. O atacante Diego Tardelli, lesionado, também foi vetado. Ambos foram reservas na partida de ida. A expectativa é que Cuca escale um time o que tem de melhor disponível por se tratar de um jogo que vale o título para o Galo.

“O resultado do jogo de ida ficou de bom tamanho por tudo o que o Atlético enfrentou nos últimos dias, com a sequência de jogos. Decisão é no Mineirão. Confiamos no nosso potencial e acreditamos em um grande jogo frente ao um fortíssimo adversário”, disse Cuca.