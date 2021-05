Mirassol anuncia a contratação de Diego Landis, ex-Desportivo Brasil

Brasileiro

Série C: Mirassol anuncia contratação de zagueiro que estava disputando o Paulista A3



Diego Landis, de 22 anos, estava no Desportivo Brasil e chega para a disputa do Brasileirão

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

Mirassol, SP, 26 (AFI) – De olho no início na disputa da Série C que começa no próximo sábado, o Mirassol anunciou a contratação do zagueiro Diego Landis, que estava no Desportivo Brasil, na disputa do Campeonato Paulista Série A3.

O jovem de 22 anos se junta a Danilo Boza e Guilherme Paraíba como opções do técnico Eduardo Baptista para a defesa. O clube repõe a saída dos zagueiros Reniê e Carlão, que agora defendem Operário-PR e Guarani, respectivamente.

Diego Landis é apresentado pelo Mirassol – Foto: Divulgação

CARREIRA



Landis foi revelado nas categorias de base do Paranavaí-PR , o zagueiro chegou ao Desportivo em 2016 e pertencia ao clube desde então. O defensor teve uma passagem pela equipe B do Porto, de Portugal, entre 2018 e 2020 por empréstimo e, nesta temporada, entrou em campo apenas uma vez pelo Dragão.

PRÓXIMO COMPROMISSO



O Mirassol estreia na Série C do Brasileiro no dia 6 de junho, quando recebe o Ypiranga-RS, às 20h, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.