Monitora recruta mais de 100 profissionais para diversas áreas

A Monitora, empresa especialista em Inovação, Outsourcing de Software e Quality Assurance, que oferece soluções digitais e parceria estratégica de transformação digital, está recrutando mais de 100 profissionais para diversas áreas, com contratação no regime CLT.

As vagas visam suprir a demanda crescente da empresa, que tem expandido sua atuação no mercado nacional de tecnologia. Nesse sentido, há chances para as posições de Desenvolvedor(a) Backend Pleno e Sênior, Arquiteto de Software, Tech Recruiter, Quality Assurance, Web Desginer, Quality Assurance Analyst, Desenvolvedor(a) Frontend, Desenvolvedor(a) Java, Desenvolvedor(a) FullStack, Product Owner, Agile Leader, Scrum Master, UX Designer e Delivery Manager, entre outros.

Localizada em São Carlos, cidade do interior de São Paulo considerada a Capital da Tecnologia, a empresa busca investir constantemente em inovação e no desenvolvimento do seu time. A Monitora conta com um plano de carreira estruturado que permite que os colaboradores se planejem com segurança, oferecendo oportunidades constantes para superar os obstáculos profissionais com êxito e alcançar metas pessoais.

Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como:

Full Home Office;

Horário flexível;

Plano de saúde;

Plano odontológico;

Vale refeição;

Vale alimentação;

Vale transporte;

Auxílio-creche;

Seguro de vida;

Bolsa de estudo mensal e acesso ao Monitora University;

Participação nos resultados da empresa (PPR);

Plano de carreira estruturado;

Curso de inglês in-company (remoto);

Convênio com Smart Fit, Sesc e farmácia;

Parceria com as universidades locais, como USP e UFSCar, entre outros.

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem acessar a página de Carreiras da empresa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo, que é realizado de forma 100% virtual.

No endereço eletrônico, é possível encontrar a lista completa de vagas disponíveis, assim como os requisitos e habilidades desejadas para cada uma delas.

