Morre MC Kevin, aos 23 anos; mãe se pronuncia: ‘tá doendo tanto’

O cantor Kevin Nascimento, de 23 anos, mais conhecido como MC Kevin, morreu na noite deste domingo (16), após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro (RJ). A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Município.

A mãe do MC, Valquiria Nascimento, se pronunciou sobre a morte do filho com uma homenagem nas redes sociais.

“Está foi a utima foto que vc me mando, meu filho hoje foi embora um pedaço de mim poxa filho tínhamos tantos planos tanta coisa pra fazer ainda juntos, não acredito que vc me deixo ,e agora com quem vó briga ,com quer vó acorda brava de madrugada ,com quem,vó pedi conselhos ,com quem vó conversar meu filho ,amigo ,o homem da casa ,vc tá levando um pedaço de mim tenho certeza que a partir de hoje o céu não vai ser mas o mesmo com a sua chegada aí .tá doendo tanto tanto mas tanto não tenho palavras”, escreveu.