Morto ao cair de prédio, MC Kevin lançaria música nova na próxima sexta-feira

O cantor de funk Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, de 23 anos, preparava um lançamento para a próxima sexta-feira, dia 21. “Passado e presente”, seu novo single, seria o primeiro sob o selo de sua produtora Revolução Record, que ele anunciou a criação no dia 8 de maio. Kevin morreu no domingo ao cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Recentemente, o cantor contou no Instagram que rompeu com a produtora GR6 Explode Original após nove anos de parceria.

“Acaba um ciclo em minha carreira de muitos anos e frutos em 9 anos dentro de uma empresa, a GR6 Explode Original. Foram muitas alegrias ao lado de cada um que eu conheci lá dentro todos sem exceção. Muitas amizades boas, foi uma família para mim, pois sou um dos responsáveis ao lado de todos os MCs que estavam comigo ali desde o início de tudo. Ver o que ela se tornou e saber que fiz parte disso me deixa muito feliz. Aprendi muito com todos esses anos”, escreveu o cantor no Instagram.

Em seguida, ele anunciou que iniciaria uma nova etapa em sua vida:

“Agora tenho minha próprio produtora, a Revolução Record. É meu próprio negócio, sou meu próprio empresário”, comemorou.

No Instagram de sua nova produtora, que já tem mais de 100 mil seguidores e apenas sete publicações, o cantor mostrou o que parecia ser o início da montagem de seu novo estúdio.

Após cair da varanda do hotel onde estava hospedado, ele chegou a ser levado por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do cantor está no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, desde o final da noite de domingo. O exame de necrópsia, que determinará a causa da morte, será feito na manhã desta segunda-feira.