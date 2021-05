Mozart Santos lamenta maratona de jogos, mas valoriza elenco da Chape

Catarinense

Mozart Santos lamenta maratona de jogos, mas valoriza elenco da Chapecoense



Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 20 (AFI) – A Chapecoense não superou apenas o Marcílio Dias nas seminais para chegar à sexta final seguida no Campeonato Catarinense. O time do técnico Mozart Santos também soube driblar a maratona de jogos. Foram 16 partidas, contando as duas anuladas contra o Hercílio Luz pelas quartas de final, desde a volta do futebol em Santa Catarina em 11 de março.

“Estamos numa sequência grande de jogos e iremos permanecer nela. Serão ainda 14 jogos em oito semanas, por isso não tem como manter um nível físico como o futebol exige. Eu vejo o futebol diferente do que 11 titulares, principalmente com um grupo homogêneo que tenha na mão”, ponderou o treinador alviverde.

Chapecoense na final. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

FOCADOS!

Com gol de Perotti, aos 47 minutos do segundo tempo, a Chapecoense empatou com o Marcílio Dias, por 1 a 1, na última quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, e fez valer a vantagem construída no primeiro jogo (4 a 1 em Itajaí) para voltar a decidir o título estadual.

“Depois do resultado no jogo de ida, nós criamos um ambiente de final, mas o ser humano tende a baixar a guarda. Minha preocupação era essa, mas a postura foi muito boa. Criamos boas chances no primeiro tempo, no segundo não criamos, mas controlamos a bola e fomos premiados com o gol do Perotti”, disse Mozart.

Dona de sete títulos, a Chapecoense, nesses últimos cinco anos, foi campeã em 2016, 2017 e 2020 e bateu na trave em 2018 e 2019. As outras conquistas do time de Chapecó foram em 1977, 1996 e 2007.