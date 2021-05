‘Muito feliz e sempre disposto a dar meu máximo’

Paulinho voltou a ser relacionado pelo Bayer Leverkusen. Quase um ano depois de se lesionar e ter de passar por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direto, o brasileiro está novamente à disposição do clube alemão.

O Leverkusen encara o Werder Bremen fora de casa neste sábado (8), às 10h30, ainda sonhando com uma vaga na Champions League a três rodadas para o fim da Bundesliga.

A recuperação não foi fácil. Após a cirurgia, que foi realizada com o médico Christian Fink, especialista nesse tipo de lesão e que também tratou Leroy Sané, do Bayern de Munique, Paulinho iniciou o processo de recuperação em dois períodos.

No clube e em casa, o atacante revelado pelo Vasco só tinha um objetivo: voltar o mais rápido possível aos gramados, para ajudar o Bayer Leverkusen e conseguiu o seu espaço na Alemanha.

Paulinho, do Bayern Leverkusen, aplaude a torcida após partida na pré-temporada Getty Images

“Foram meses de trabalho muito intenso para chegar até aqui, ter esse esforço reconhecido e voltar a estar junto com o grupo nos jogos me deixa muito feliz. Espero ajudar o Bayer dentro de campo, estou completamente focado no meu retorno e estarei sempre disposto a dar o meu máximo”, disse o atacante.

Paulinho voltou a trabalhar em campo em dezembro e, no início de março, voltou a treinar com o grupo. O brasileiro de 20 anos não atua desde junho de 2020, quando entrou na segunda etapa na derrota para o Hertha Berlin por 2 a 0.

Voltando aos gramados e à boa forma, o atacante tem um objetivo: ser convocado para a Olimpíada, já que participou de todo o Pré-Olímpico com o técnico André Jardine. Sendo titular, marcou três gols e deu quatro assistências em seis jogos.

Desde o meio de 2018 no Bayer Leverkusen, Paulinho possui 40 jogos e quatro gols.