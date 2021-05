Mulher de Jacaré, ex- É o Tchan, mostra o pai ensinando gingado para o filho: ‘Tímido’

Tal pai, tal filho? Às vezes, sim; às vezes, não. Isso só o tempo dirá. Fato é que Jacaré, ex-dançarino do grupo “É o tchan”, tenta passar para o filho o gingado conhecido no Brasil todo. E foi isso que a mulher do bailarino, Gabriela Mesquita, mostrou ao compartilhar um vídeo em que Jacaré dá aquelas instruções para o filho mais velho, Rafael, de 8 anos, a acompanhar os passos ao som da música baiana.