Mulher é executada a tiros dentro de casa na frente de criança

Uma mulher de 31 anos, que não teve seu nome divulgado, foi morta dentro de casa na presença de uma criança, na noite desse sábado (1), no município de São Sebastião, na região Agreste de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado.

Informações divulgadas através do relatório oficial do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 20h30, na zona rural da cidade.

A PM informou que foi acionada para averiguar um homicídio. No local, os militares confirmaram o fato e encontraram uma criança de 11 anos e um homem. Este, teria informado que seria padrinho do menor, fato que foi negado pela pré-adolescente.

Entretanto, o autor do crime – um homem de 29 anos, que não teve sua identidade divulgada devido a lei do Abuso de Autoridade – fugiu do local após o fato, não sendo localizado pelos militares durante busca feita pela região.

O corpo da vítima foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Campo Grande.