Mulher revela sexo na varanda com MC Kevin e diz que funkeiro tentou pular de andar

Bianca Domingues, a mulher que estava com MC Kevin no momento em que ele caiu do 5º andar de um hotel, no último domingo (16), disse à polícia que os dois estavam transando na varanda e que o funkeiro tentou pular para o 4º andar.

Segundo Bianca, Kevin ficou preocupado com a possibilidade da esposa, Deolane Bezerra, que também estava no hotel, encontrar os dois no local.

Deolana chegou a procurar o funkeiro através de ligações e mensagens, mas não chegou a ir ao quarto do 5º andar.