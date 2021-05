Na lista da diretoria, Diniz toma decisão sobre assumir o Santos; Peixe define ‘perfil ideal’ para novo técnico

O Santos vive uma das piores fases dos últimos anos. Além das coisas não darem certo dentro de campo, fora dele a diretoria sofre para contornar os problemas administrativo. Para se livrar da dívida que o impedia de fazer contratações, o Peixe precisou abrir mão de Soteldo, que acertou com o Toronto FC, do Canadá, por R$ 43 milhões.









Além disso, o Peixe não conseguiu manter o técnico Ariel Holan no comando. Depois de uma sequência de resultados ruins, a torcida realizou protestos em frente a Vila Belmiro e próximo ao condomínio onde morava o treinador. A pressão fez o argentino desistir do projeto que havia firmado com a direção santista. O Fortaleza pode ser o próximo destino de Holan.

Foto: Miguel Schincariol/Getty Images



Sem um técnico, o Santos vai ao mercado para encontrar um novo profissional para o cargo. Com diversos nomes especulados, o Peixe definiu alguns alvos e, de acordo com o ge.com, Fernando Diniz está entre os favoritos da diretoria. Desempregado desde que deixou o São Paulo, o treinador se encaixa no perfil procurado: baixo custo e gosta de trabalhar com a base.

Namoral, Santos devia fazer um esforço por Diniz, que ganhou forças nos Bastidores, caberia bem junto com esses mulekes habilidosos e rápidos que são esses do Santos, acredito eu que daria certo. — Adriano Gomes (@AdriGomes1914)

May 2, 2021





A novidade é a informação de que Diniz quer vir para o Santos e aguarda uma proposta oficial para analisar os termos oferecidos pelo Peixe e definir se aceita descer a serra para a Baixada Santista. Além dele, Lisca, atualmente no América-MG, foi procurado. Tratado como ídolo no time mineiro, o treinador deve permanecer no Coelho.