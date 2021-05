Na mira do Juventude, Atlético solicita retorno de meia do Confiança

Brasileiro

Na mira de time do Brasileirão, Atlético-MG solicita retorno de destaque da Série B



Trata-se do meia Bruninho, que vinha sendo um dos destaques do Confiança e agora irá atuar no Juventude

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 20 (AFI) – Faltando pouco para o inicio das duas principais divisões do Campeonato Brasileiro, o mercado está para lá de agitado. Prova disso, é que o destaque do Confiança, o meia Bruninho está retornando para o Atlético-MG, que solicitou a volta do jogador, já que tem negociação avançadas para repassá-lo ao Juventude, onde irá ser rival do Galo na Série A.

Bruninho estava no Confiança desde março, onde de lá para cá fez 17 jogos e marcou nove gols, sendo o artilheiro do clube na temporada. Quatro desses gols foram marcados em um único jogo, na goleada contra o Freipaulistano, por 6 a 0, no Campeonato Sergipano. Tinha contrato até o fim da Série B, mas está voltando à Belo Horizonte.

Bruninho irá atuar no Juventude

No Atlético-MG, antes de ser emprestado, ele está no profissional desde 2018, quando viveu seu melhor momento com a camisa do Galo. No ano seguinte, fez parte do elenco que faturou o Campeonato Mineiro. Ao todo, foram 28 partidas e dois gols marcados. Em 2020, foi emprestado ao Sport, onde fez 21 jogos.

Já o Juventude segue ativo no mercado e agora aguarda a chegada do jogador para assinar contrato até o fim do ano. O time gaúcho fará sua estreia no Brasileirão no dia 29 de maio (sábado), às 19h, na Arena Pantanal.