Na reserva do Flu, Ganso pode acertar com outro time do Brasileirão

Brasileiro

Na reserva do Flu, Ganso pode acertar com o Santos



Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023, mas pode ser emprestado ao time da Vila Belmiro

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 21 (AFI) – Desmotivado, o meia Paulo Henrique Ganso (foto abaixo) pode deixar o Fluminense ainda nesta temporada. Isso porque o jogador foi indicado pelo técnico Fernando Diniz e pode retornar ao Santos para o Campeonato Brasileiro. As conversas entre os times já começaram.

Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023. Contudo, o meia amarga o banco de reservas com Roger Machado e deseja ter mais minutagem na temporada. Foi aí que veio a possibilidade do retorno à Vila Belmiro, embora os dirigentes do time paulista tenham encarado a possibilidade com cautela.

O jogador foi revelado na base do Santos, tendo conquistado três vezes o Campeonato Paulista, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Ele deixou o clube em 2012 numa polêmica envolvendo o São Paulo. Na época a negociaão foi de cerca R$ 23,9 milhões.

Ganso amarga a reserva do Fluminense e pode deixar o clube

Contudo, Ganso não foi bem no Morumbi e depois ainda jogou por Sevilla, da Espanha; e Amiens, da França, antes de retornar ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Fluminense.

Neste ano, o meia jogou oito partidas pelo Flu e marcou três gols. Os números são bons, mas não iludem treinador e torcedor tricolor.

Em meio a possibilidade de repatriar Ganso, o Santos volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Barcelona, do Equador, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.