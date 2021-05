Na riqueza e na pobreza: Pedro Scooby e Cintia Dicker ficam em cabana com diárias de R$ 50

Se imaginar com o crush em Bali e ainda gastando pouco parece até impossível, mas nesta quarta-feira (26) o surfista Pedro Scooby provou que dá para transformar o sonho em realidade. Ele e a esposa, a modelo Cintia Dicker, tem passado um dias em uma cabana modesta beira a mar que custa apenas R$ 50 a diária.

A estadia na cabana veio depois de uma super hospedagem um resort de luxo, com diárias de até R$ 31 mil. A nova casa de Pedro e Cintia é bem mais simples, não ter ar condicionado e custa só US$ 10, o equivalente a cerca de R$ 50 com a cotação atual do dólar.

“Isso que é mulher. Fica comigo lá no hotel milionário, mas também vem pra cá ficar na minha cabaninha que eu amo, de dez doláres a diária. Essa aí topa tudo”, afirmou Scooby ao filmar a esposa.

A pousada se chama Grower Warung e é um empreendimento do brasileiro Augusto Ziggy. Ela fica na praia Desert Point, na ilha de Lombok, na Indonésia. Local é point de surfistas.