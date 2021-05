Na sua volta à Série B após 14 anos, Remo empata com CRB no Rei Pelé

Brasileiro

CRB 2 x 2 Remo – Após levar dois gols, CRB luta e busca empate no final



Jogo foi bastante movimentado. Remo abriu 2 a 0, mas o CRB empatou aos 43 minutos do segundo tempo no Rei Pelé

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 29 (AFI) – Na sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série B, após 14 anos de ausência, o Remo empatou com o CRB, por 2 a 2, neste sábado à tarde, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

O time alagoano estreou o técnico Allan Aal, ex-Guarani, contratado para o lugar de Roberto Fernandes e algumas mudanças estão sendo feitas no elenco após a perda do título estadual para o rival CSA.

VEJA OS GOLS E MELHORES MOMENTOS

BEM MOVIMENTADO

O jogo começou movimentado, com os dois times demonstrando disposição de ‘jogar bola’ e deixar de lado aquela ‘fase de estudos’. O Remo aproveitou bem as suas chances e abriu 2 a 0, em 11 minutos de diferença de um para outro gol.

Lucas Siqueira abriu o placar aos 10 minutos, numa jogada que começou em cobrança de lateral pelo lado direito com Thiago Ennes. No primeiro pau, Renan Corne desviou de cabeça e no segundo pau Lucas Siqueira testou firme no canto direito do goleiro.

CRB busca empate contra o Remo. Foto: Francisco Cedrim CRB busca empate contra o Remo. Foto: Francisco Cedrim

GOL IMPEDIDO

O gol desestabilizou o CRB por alguns minutos e o Remo se aproveitou disso para ampliar o placar aos 21 minutos. Marlon cobrou falta com força, a bola explodiu no peito do goleiro Diogo Silva e no rebote Lucas Siqueira entrou rápido para completar. Ele pareceu impedido, mas a arbitragem não marcou nada. A Série B ainda não conta com o auxilio do VAR.

Aos poucos, o CRB foi entrando no jogo e diminui aos 26 minutos. Na intermediária, Erik fez lançamento para Hyuri nas costas da defesa. O atacante ajeitou a bola no peito e tocou por cobertura na saída do goleiro Vinícius. Ao diminuir o placar, o CRB pôs fogo no jogo. Teve uma chance para empatar, porém, também quase sofre um gol até o intervalo

MAIS NA FRENTE

O segundo tempo começou diferente, com o CRB marcando mais adiantando na tentativa de dificultar a saída de bola do Remo. Teve a chance de empatar num, chute para fora de Calyson após bela ajeitada de Hyuri já dentro da grande área aos três minutos.

O Remo respondeu dois minutos depois num chute de Lucas Tocantins e que exigiu a defesa de Diogo Silva.

Com o passar do tempo os jogadores passaram a sentir cansaço e os dois técnicos fizeram várias substituições. O CRB passou a pressionar na base dos cruzamentos altos, facilitando a defesa visitante.

CHANCE E GOL

A melhor chance do empate saiu aos 32 minutos, quando Diego Torres limpou a marcação e chute de perna esquerda. A bola desviou em Romércio e bateu na trave esquerda do goleiro que saltou em vão. Vinícius deu sorte.

O Remo ficou muito passivo, deixando o tempo passar e acabou sofrendo o empate aos 43 minutos. Após escanteio cobrado por Dudu, a bola passou toa a pequena área e no segundo pau apareceu Diego Torres para cabecear em diagonal para as redes.

PRÓXIMOS JOGOS

Na segunda rodada, o CRB vai sair diante do Cruzeiro, domingo (6), às 18h15. O Remo vai jogar em Belém diante do Brasil de Pelotas, sábado (5), às 19 horas.