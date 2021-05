Paulista

Paulista A3: Na véspera das quartas de final, São José apresenta dois reforços



São eles: William Mineiro, ex-Aimoré, e o volante Geandro, ex-Fluminense-PI

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São José dos Campos, SP, 27 (AFI) – Na véspera do jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3 contra o Linense, o São José aproveitou a quinta-feira (27) para oficilizar a chegada de mais dois reforços para o mata-mata e para busca pelo acesso. São eles: William Mineiro, ex-Aimoré, e o volante Geandro, ex-Fluminense-PI.

Ambos já foram regularizados pela equipe e como tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF tem condições de entrar em campo neste jogo desta sexta-feira.

William Mineiro é um dos reforços do São José

Aos 28 anos, William Monteiro foi revelado nas categorias de base do São Caetano e depois rodou por diversos times do futebol brasileiro: Boa Esporte, Barretos, Volta Redonda, Atlético Tubarão e Aimoré. Já o volante Geandro, tem 33 anos, e teve destaque em suas passagens pelo Bragantino em 2013 e 2014, Joinville e Portuguesa.

O duelo de ida das quartas de final acontece nesta sexta-feira (28), às 16h, no Estádio Gilbertão, em Lins. Já a volta será no dia 31, dessa vez no Estádio Martins Pereira em São José dos Campos. Como teve melhor campanha em comparação ao seu adversário, tem a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado.