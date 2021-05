Nacional vence Capivariano por 2 a 0 e se consolida no G8 da Série A3

Paulista

Nacional 2 x 0 Capivariano – Naça faz dever de casa e se consolida no G8



Com o resultado, o Naça chegou a 19 pontos ganhos e pulou para a terceira colocação da tabela de classificação

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 17 (AFI) – Precisando vencer para se manter na zona de classificação às quartas de final da Série A3 do Campeonato Paulista, o Nacional recebeu o Capivariano, em um duelo direto pelo G8, no estádio Nicolau Alayon, na tarde desta segunda-feira (17), em partida válida pela 12ª rodada da competição estadual e fez o dever de casa, superando os adversários pelo placar de 2 a 0.

Com o resultado, o Naça chegou a 19 pontos ganhos e pulou para a terceira colocação da tabela de classificação. Enquanto isso, o Capivariano estacionou nos 15 pontos e caiu para a 11ª colocação, ficando um ponto atrás do Primavera, primeiro time no G8.

DOMÍNIO AZUL E BRANCO

Foto: Thiago Sousa / Nacional AC

Jogando em seus domínios, o Nacional propôs um jogo ofensivo desde o apito inicial. Com muita força, principalmente nas descidas pelo lado esquerdo, o Naça criou boas chances com Pablo, que perdeu duas oportunidades de abrir o placar.

O Capivariano respondeu com Neto Costa, porém, foi o time da casa que abriu o placar.

Após falta assinalada próxima à grande área, no lado esquerdo do campo, Eder Paulista aproveitou o cruzamento e na hora certa, no lugar certo, testou a bola para o fundo do gol, aos 44 do primeiro tempo, levando o Nacional com o placar de 1 a 0 para o intervalo.

FECHANDO O CAIXÃO

Na volta para o segundo tempo, o treinador Jardel Zamberlan fez três mudanças na equipe, o que deu sangue novo ao time. Corrêa fez três cobranças de escanteio perigosas, para três defesas de Rafael, evitando três gols olímpicos consecutivos. Guilherme Lobo teve a chance de ampliar o placar aos 17, mas acabou errando a mira.

A partida passou a ficar muito movimentada na metade da segunda etapa. com boas chances para as duas equipes, mas sem objetividade. Enquanto o Capivariano empilhava chances perdidas, o Nacional buscava o contra-ataque, que surtiu efeito aos 43 do segundo tempo, quando Val colocou a bola no fundo da rede e fechou o placar da partida em 2 a 0 para o Naça.

PRÓXIMAS PARTIDAS

As equipes voltam à campo para a 13ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista na próxima quinta-feira (20), às 15h. Também no Nicolau Alayon, o Nacional encara a equipe do São José, enquanto o Capivariano recebe o Rio Preto, no Ernesto Rocco.