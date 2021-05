Paulista

Nacional x Noroeste – Quem leva a melhor no duelo de melhores ataques?



Na primeira fase, o Noroeste terminou na liderança e fez 25 gols enquanto o Naça ficou em oitavo e marcou 30 gols

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 27 (AFI) – Um dos duelos das quartas de final do Campeonato Paulista Série A3 colocará frente à frente os dois melhores ataques até agora. Nesta sexta-feira, às 15h, Nacional e Noroeste fazem o primeiro jogo no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

Na primeira fase, o Noroeste terminou na liderança com 28 pontos e 25 gols marcados, cinco deles feitos por Thiago, artilheiro do time. Já o Nacional ficou em oitavo lugar com 22 pontos, mas tem o melhor ataque com 30 gols. Grande destaque para Eder Paulista, que marcou 12 e é o artilheiro do estadual.

Na parte defensiva, porém, o Norusca leva grande vantagem, pois sofreu 14 gols e possui o melhor saldo da competição, com 11. Já o Naça sofreu 25 gols, pior número junto com os rebaixados Batatais e Penapolense, e tem cinco de saldo.

No duelo entre os times na primeira fase, em 12 de maio, o Noroeste levou a melhor e venceu por 2 a 1. Em 2020, as equipes também se encontraram nas quartas e empataram por 0 a 0 e 1 a 1, levando a disputa para os pênaltis, vencida pelo time de Bauru, no Alfredão. Depois, o Norusca caiu para o Velo Clube. Vale lembrar que, por ter melhor campanha, o Noroeste joga pelo empate no placar agregado.

Jogo da 10ª rodada entre Nacional e Noroeste. (Foto: Thiago Sousa / Nacional AC)

NACIONAL

O técnico Ricardo Silva não tem nenhum desfalque para o duelo. Os cartões foram zerados após a primeira fase e nenhum jogador levou o terceiro amarelo ou vermelho na última rodada. Com isso, a tendência é que mantenha a base da escalação.

“A gente sabe das nossas dificuldades. Vamos enfrentar uma grande equipe, mais um jogo duro, mas vamos trabalhar muito para buscar um objetivo de cada vez. Primeiro a semifinal e depois o acesso”, disse o treinador Ricardo Silva.

NOROESTE

A equipe comandada pelo técnico Luiz Carlos Martins contará com o retorno do meia Richarlyson, que volta após suspensão automática do terceiro cartão amarelo. Sem novos desfalques por suspensão, a única ausência segue sendo Igor Pimenta, lesionado.

“Estamos contentes pela campanha, pela classificação. Ano passado o acesso bateu na trave, mas a esperança se renova e vamos buscar o nosso objetivo esse ano”, disse o atacante Pedro Felipe, que chegou a 50 jogos no Noroeste.