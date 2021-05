Nakajima teria viajado com Covid-19 e pode ser preso por até oito anos

Português

Atacante do Porto teria viajado com Covid-19 e pode ser preso por até oito anos



Polícia portuguesa realizou operação em busca de documentos e comprovações da adulteração

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – O atacante Nakajima se envolveu em uma grande confusão. O jogador do Porto teria viajado infectado com Covid-19 para assinar com o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A polícia judiciária de Portugal investiga essa suspeita, segundo o Correio da Manhã.

Nakajima é investigado. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público alega que houve falsificação de testes de Covid-19 para Nakajima deixar Portugal. Se for o comprovado o crime de “propagação de doença” ou de “alteração de análise ou receituário”, ele pode ter pena de prisão de um a oito anos.

A polícia portuguesa realizou operação em busca de documentos e comprovações da adulteração. A sede do Porto e também de laboratórios de análises receberam a visitinha da polícia.