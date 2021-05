Francês

FRANCÊS: Nantes se mantém na elite, mas Toulouse segue na segunda divisão



Apesar da derrota por 1 a 0 em casa, o Nantes conseguiu se manter na elite do futebol francês

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 30 (AFI) – Apesar da derrota por 1 a 0 em casa, o Nantes conseguiu se manter na elite do futebol francês, graças ao triunfo no jogo de ida do playoff sobre o Toulouse (2 a 1), que desta forma segue na segunda divisão mais uma temporada.

Foto: Divulgação

Num duelo de grande tensão pelos dois lados, o Toulouse, que teve o melhor ataque da Ligue 2 (o campeonato da segunda divisão) deixou escapar a promoção direta na última rodada, sendo superado pelo Troyes e o Clermont, e por isso teve de enfrentar o Nantes, que o venceu em casa no duelo de ida.

Depois de várias oportunidades perdidas no primeiro tempo, Vakoun Bayo abriu o marcador para o Toulouse no minuto 62, mas o Nantes defendeu o resultado até ao fim, o que lhe permitiu se manter na elite.

Para dificultar ainda mais a sua situação, o Toulouse terminou o jogo com 10 em campo por conta da expulsão de Nathan N’Goumou (88).

Crédito: FTP